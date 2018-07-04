В Херсоне полиция изъяла у наркодилеров продукцию на 1 миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Работники Национальной полиции в Херсонской области изъяли наркотических средств на сумму около одного миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“В ходе следственных мероприятий были изъяты пакеты с психотропным веществом, готовым для реализации на сумму около миллиона гривен, денежные средства в сумме 27,3 тысяч гривен, 2,1 тысячи евро, банковские карточки на имя участников группы, на которых хранились около 75 тысяч гривен, полученных злонамеренным путем”, - заявил и.о. начальника областного главка полиции Николай Цап.
Также правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых злоумышленники выходили на связь с потенциальными покупателями.
Как выяснилось, к распространению психотропного вещества причастен 24-летний житель Корабельного района. Он заказывал и получал наркотики по почте из одной из Восточно-Азиатских стран. Для распространения особо опасного психотропного вещества PVP и амфетамина на территории области злоумышленник подобрал нескольких граждан. Делец разработал соответствующую корпоративную систему защиты общения внутри группы и прикрытия бесконтактного сбыта препарата через автоматизированные страницы месседжер в соцсетях, в частности Telegram. Также распространители наркотиков рекламировали свой товар на стенах зданий областного центра.
Сейчас подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Проводятся необходимые экспертизы и следственные действия.
Ранее в Киевской области задержали двух полицейских-взяточников, которые оказались драг-дилерами.