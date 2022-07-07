У Херсоні окупанти спалюють тіла, щоб приховати втрати – розвідка

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"Для приховування реальної кількості втрат окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових. На околицях міста неодноразово було помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, тіла привозять вантажні автомобілі з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж.

Додамо

Херсонський колаборант євген соболєв, начальник виправної колонії №90, перебуває у міській клінічній лікарні ім. Лучанського на 4-му поверсі у відділенні ортопедії. Після вибуху у машині зраднику встановили апарати Ілізарова на обидві ноги.

Також у Херсоні триває переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників. Через те, що велика кількість лікарів не погодилися працювати на противника та виїхали з тимчасово окупованих територій, ситуація стає критичною. Зокрема, зафіксовано сильний брак анестезіологів.

Нагадаємо

З початку вторгнення рф ЗСУ знищили приблизно 36 650 окупантів.