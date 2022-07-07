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У Херсоні окупанти спалюють тіла, щоб приховати втрати – розвідка

У Херсоні окупанти спалюють тіла, щоб приховати втрати – розвідка

Київ • УНН

 • 89729 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. У тимчасово захопленому Херсоні окупанти регулярно спалюють тіла вбитих російських військових, щоб приховати реальну кількість втрат. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУР.

Деталі

"Для приховування реальної кількості втрат окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових. На околицях міста неодноразово було помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, тіла привозять вантажні автомобілі з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж. 

Додамо

Херсонський колаборант євген соболєв, начальник виправної колонії №90, перебуває у міській клінічній лікарні ім. Лучанського на 4-му поверсі у відділенні ортопедії. Після вибуху у машині зраднику встановили апарати Ілізарова на обидві ноги.

Також у Херсоні триває переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників. Через те, що велика кількість лікарів не погодилися працювати на противника та виїхали з тимчасово окупованих територій, ситуація стає критичною. Зокрема, зафіксовано сильний брак анестезіологів.

Нагадаємо

З початку вторгнення рф ЗСУ знищили приблизно 36 650 окупантів.

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