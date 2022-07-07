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В Херсоне оккупанты сжигают тела, чтобы скрыть потери – разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Во временно захваченном Херсоне оккупанты регулярно сжигают тела убитых российских военных, чтобы скрыть реальное количество потерь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

"Для сокрытия реального количества потерь оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных. В окрестностях города неоднократно были замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня", – говорится в сообщении.

Как отметили, тела привозят грузовые автомобили из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за последствия артиллерийских обстрелов и последующих пожаров. 

Добавим

Херсонский коллаборант евгений соболев, начальник исправительной колонии №90, находится в городской клинической больнице им. Лучанского на 4 этаже в отделении ортопедии. После взрыва в машине предателю установили аппараты Илизарова на обе ноги.

Также в Херсоне продолжается переоформление медицинских учреждений и поиск медицинских работников. Из-за того, что большое количество врачей не согласились работать на противника и уехали с временно оккупированных территорий, ситуация становится критической. В частности, фиксируют сильную нехватку анестезиологов.

Напомним

С начала вторжения рф ВСУ уничтожили примерно 36 650 оккупантов.

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