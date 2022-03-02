У Херсоні невідомі через гучномовець закликають людей вийти на вулицю. Це може бути провокація, попередили в ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Херсоні невідомі через гучномовець закликають людей вийти на вулицю. Вони роблять це під виглядом безкоштовної роздачі хліба. Обласна та місцева влада не проводить подібних акцій. Про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута в своєму Tеlegram-каналі, пише УНН.
Цитата
“Херсон: зараз у місті невідомі особи на автобусах через гучномовець закликають людей вийти на вулицю. Вони роблять це під виглядом безкоштовної роздачі хліба. Повідомляю, що обласна та місцева влада не проводить подібних акцій. Це може бути провокація окупантів”, - написав він.
Деталі
В ОДА радять слідкувати за повідомленнями тільки на офіційних джерелах.
Також станом на 12:40 у Херсонській ОДА відзначили: "Продовжуємо перемовини з Києвом щодо створення зеленого коридору в області, адже майже у всіх населених пунктах закінчуються продукти харчування та ліки. Також в місті на вулицях та вдома багато поранених мирних жителів, яким необхідно надати допомогу".
Раніше
1 березня повідомлялося, що у Херсон зайшли ворожі окупанти, було чутно постріли.