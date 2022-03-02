В Херсоне неизвестные через громкоговоритель призывают людей выйти на улицу. Это может быть провокация, предупредили в ОГА

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“Херсон: сейчас в городе неизвестные лица на автобусах через громкоговоритель призывают людей выйти на улицу. Они делают это под видом бесплатной раздачи хлеба. Сообщаю, что областная и местная власть не проводит подобных акций. Это может быть провокация оккупантов”, - написал он.

Детали

В ОГА советуют следить за сообщениями только на официальных источниках.

Также по состоянию на 12:40 в Херсонской ОГА отметили: "Продолжаем переговоры с Киевом о создании зеленого коридора в области, ведь почти во всех населенных пунктах заканчиваются продукты питания и лекарства. Также в городе на улицах и домах много раненых мирных жителей, которым необходимо оказать помощь".

Ранее

1 марта сообщалось, что в Херсон зашли вражеские оккупанты, были слышны выстрелы.