В Херсоне неизвестные через громкоговоритель призывают людей выйти на улицу. Это может быть провокация, предупредили в ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Херсоне неизвестные через громкоговоритель призывают людей выйти на улицу. Они делают это под видом бесплатной раздачи хлеба. Областная и местная власть не проводит подобных акций. Об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута в своем Tеlegram-канале, пишет УНН.
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“Херсон: сейчас в городе неизвестные лица на автобусах через громкоговоритель призывают людей выйти на улицу. Они делают это под видом бесплатной раздачи хлеба. Сообщаю, что областная и местная власть не проводит подобных акций. Это может быть провокация оккупантов”, - написал он.
Детали
В ОГА советуют следить за сообщениями только на официальных источниках.
Также по состоянию на 12:40 в Херсонской ОГА отметили: "Продолжаем переговоры с Киевом о создании зеленого коридора в области, ведь почти во всех населенных пунктах заканчиваются продукты питания и лекарства. Также в городе на улицах и домах много раненых мирных жителей, которым необходимо оказать помощь".
Ранее
1 марта сообщалось, что в Херсон зашли вражеские оккупанты, были слышны выстрелы.