У Херсоні лунають вибухи: армія рф обстрілює місто
Київ • УНН
Голова Херсонської МВА повідомив, що в прибережних районах Херсона було чути вибухи, оскільки російська армія обстрілювала місто з окупованого лівого берега області.
Вибухи лунають у Херсоні - армія рф обстрілює місто. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"У прибережних районах Херсона чути вибухи! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Тримайтеся подалі від вікон! Перейдіть до більш безпечних місць!" - Мрочко.
На лівобережжі Херсонщини суттєво знизилася інтенсивність атак рф - Гуменюк09.02.24, 09:19 • 27500 переглядiв