У Херсоні лунають вибухи: армія рф обстрілює місто

Вибухи лунають у Херсоні - армія рф обстрілює місто. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.

"У прибережних районах Херсона чути вибухи! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Тримайтеся подалі від вікон! Перейдіть до більш безпечних місць!" - Мрочко.

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