В Херсоне раздаются взрывы: армия рф обстреливает город

Соединенные Штаты и Филиппины провели боевые учения: они не влияют на сосредоточенность США на Украине и Газе

США и Филиппины провели совместное морское и воздушное патрулирование в Южно-Китайском море в рамках ежегодных военных учений, причем американский генерал заявил, что это не влияет на внимание Америки к конфликтам рф-Украина, ХАМАС-Израиль и событиям на Ближнем Востоке.