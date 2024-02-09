В Херсоне раздаются взрывы: армия рф обстреливает город
Председатель Херсонской ГВА сообщил, что в прибрежных районах Херсона были слышны взрывы, поскольку российская армия обстреливала город с оккупированного левого берега области.
Венгерские фермеры начали протетст на границе с Украиной: что требуют
Венгерские фермеры начали акцию протеста у границы с Украиной, заблокировав ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, требуя, чтобы правила ЕС распространялись и на импорт из стран, не входящих в ЕС.
Умеров представил Сырского, как нового Главнокомандующего ВСУ, инспектору Бундесвера
Министр обороны Украины представил нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины немецкому генеральному инспектору во время встречи, в ходе которой они обсудили сотрудничество, ситуацию на фронте и потребности украинских военных.
Эверест имеет огромную проблему с мусором: в будущем альпинистам придется спускаться со своими экскрементами
Отныне альпинисты на Эвересте будут обязаны нести собственные фекалии обратно в базовый лагерь и предъявлять пакеты для проверки, чтобы доказать, что на горе ничего не было оставлено.
Мы привыкли к параноидальным оправданиям: в Польше отреагировали на упрек путина относительно вины поляков в начале Второй мировой
Министр иностранных дел Польши Сикорский не удивился обвинению Путина в том, что Польша начала Вторую мировую войну в его недавнем интервью.
Экологический договор для Украины: Международная рабочая группа согласовала и представила документ
Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила Экологический договор для Украины, который имеет целью компенсировать весь экологический ущерб, нанесенный войной россии, и помочь восстановить Украину как экологическое государство.
Украинцы имеют уникальную возможность создать официальный лозунг для сборной Украины по футболу
Болельщики имеют возможность предложить слоганы для решающего матча отбора к Чемпионату мира против Шотландии 26 марта, а слоган-победитель будет использован в промо-кампании матча с высокими ставками.
Соединенные Штаты и Филиппины провели боевые учения: они не влияют на сосредоточенность США на Украине и Газе
США и Филиппины провели совместное морское и воздушное патрулирование в Южно-Китайском море в рамках ежегодных военных учений, причем американский генерал заявил, что это не влияет на внимание Америки к конфликтам рф-Украина, ХАМАС-Израиль и событиям на Ближнем Востоке.
Украинского военного, который недавно вернулся из плена, сбила машина
Украинский солдат Юрий Галкин, который недавно вернулся из российского плена, погиб после того, как его сбила машина, когда он переходил дорогу, сообщает его дочь в Instagram.
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
Президент Всеукраинской ассоциации полиграфологов сообщила, что бывший руководитель Департамента военно-технической политики Минобороны прошел первую проверку на полиграфе в соответствии с методикой.