У Херсоні чутно вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
У Херсоні повідомляють про вибухи. Повітряні сили зафіксували активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, міська та обласна влада не коментують ситуацію.
У Херсоні чутно вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільного.
У Повітряних силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Міська та обласна влада не коментувала інформацію про вибухи в Херсоні.
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