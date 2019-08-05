У Херсоні чоловік загинув, рятуючи телефон
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Херсоні 48-річний чоловік загинув, коли намагався дістати телефон з вигрібної ями. Про це повідомляє УНН, посилаючись на оперативну довідку департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації.
"3 серпня о 18:20 у місті Херсон на вулиці Енгельса, 98 при діставанні телефону зі сточної ями отруївся клоачними газами мужчина... 48 років. Помер до прибуття швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, житель Кіровоградської області загинув, упавши у вигрібну яму.