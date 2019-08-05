В Херсоне мужчина погиб, спасая телефон
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Херсоне 48-летний мужчина погиб, когда пытался достать телефон из выгребной ямы. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на оперативную справку департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации.
"3 августа в 18:20 в городе Херсон на улице Энгельса, 98 при извлечении телефона из сточных ямы отравился клоачными газами мужчина... 48 лет. Умер до прибытия скорой помощи", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, житель Кировоградской области погиб, упав в выгребную яму.