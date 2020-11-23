У Харкові зіткнулися дві вантажівки та автобус: є постраждалий

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Харкові сталося ДТП за участю двох вантажівок та автобусу. Так, внаслідок аварії водія пасажирського транспорту госпіталізували із травмами. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

"Аварія сталася 23 листопада близько 12:00 на кільцевій дорозі на з'їзді до проспекту Гагаріна. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та патрульна поліція. За адресою сталося зіткнення трьох автомобілів Renault Magnum, "МАЗ" та "Богдан", які рухалися в попутному напрямку", - сказано у повідомленні.

Попередньо встановлено, що 70-річний водій автомобіля Renault Magnum, з'їжджаючи з кільцевої дороги на проспект Гагаріна, зупинив свою вантажівку, щоб надати перевагу в русі зустрічному транспорту. В цей час водій відчув сильний удар в задню частину свого автомобіля. Коли він вийшов з транспортного засобу, то побачив, що в його авто врізався автобус "Богдан", в який в свою чергу в'їхала вантажівка "МАЗ".

"В результаті автопригоди до лікарні з забоями був доставлений 54-річний водій автобуса", - додається у повідомленні.

Інформація внесена до Єдиного обліку Основ'янського відділу поліції. Всі обставини аварії наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Києві чоловік повідомив у поліцію щодо викрадення авто, проте згодом виявилося, що автомобіль не був на стоянковому гальмі і самовільно поїхав з парковки та потрапив у ДТП.

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