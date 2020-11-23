В Харькове столкнулись два грузовика и автобус: есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Харькове произошло ДТП с участием двух грузовиков и автобуса. Так, в результате аварии водителя пассажирского транспорта госпитализировали с травмами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"Авария произошла 23 ноября около 12:00 на кольцевой дороге на съезде к проспекту Гагарина. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. По адресу произошло столкновение трех автомобилей Renault Magnum, "МАЗ" и "Богдан", которые двигались в попутном направлении", - сказано в сообщении.
Предварительно установлено, что 70-летний водитель автомобиля Renault Magnum, съезжая с кольцевой дороги на проспект Гагарина, остановил свой грузовик, чтобы предоставить преимущество в движении встречному транспорту. В это время водитель почувствовал сильный удар в заднюю часть своего автомобиля. Когда он вышел из транспортного средства, то увидел, что в его авто врезался автобус "Богдан", в который в свою очередь въехал грузовик "МАЗ".
"В результате ДТП в больницу с ушибами был доставлен 54-летний водитель автобуса", - добавляется в сообщении.
Информация внесена в Единый учет Основянского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в Киеве мужчина сообщил в полицию о похищении авто, однако впоследствии оказалось, что автомобиль не был на стояночном тормозе и самовольно уехал с парковки и попал в ДТП.