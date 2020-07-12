У Харкові згорів автомобіль

“11 липня о 02:17 на номер „101“ надійшло повідомлення про пожежу, що сталася за адресою: м. Харків, вулиця Краснодарська, 182. Горіла автівка „Volkswagen Passat“.

До місця виклику негайно прибули рятувальники 8-ї частини ДСНС. По прибуттю на місце пожежі горів відсік двигуна та салон автомобіля на площі 4 кв.м. Вогнеборці загасили полум’я о 03:16”, — йдеться у повідомленні.

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється правоохоронцями.