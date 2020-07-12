В Харькове сгорел автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Харькове ночью сгорел автомобиль. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Харьковской области.
"11 июля в 02:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел по адресу: г.Харьков, улица Краснодарская, 182. Горела автомобиль "Volkswagen Passat".
К месту вызова немедленно прибыли спасатели 8-й части ГСЧС. По прибытию на место пожара горел отсек двигателя и салон автомобиля на площади 4 кв.м. Пожарные потушили пламя в 3:16", - говорится в сообщении.
В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается правоохранителями.