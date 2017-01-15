У Харкові затримали зловмисників, які викрали жінку
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 15 січня. УНН. Поліція Харкова затримала зловмисників, які викрали людину. Причиною небезпечної ситуації, в якій опинилась 31-річна жінка, стали ревнощі її знайомої. Про це проінформували у відділі комунікації поліції Харківської області, повідомляє УНН.
Учора о 12:00 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення від 31-річного чоловіка. Він заявив про те, що двоє невідомих спричинили його дружині тілесні ушкодження, силою витягли із квартири, посадили в автомобіль синього кольору та поїхали в невідомому напрямку.
Прийнятими заходами розшуку патрульною поліцією іномарка, в якій знаходилася 31-річна потерпіла, була зупинена на перехресті вулиць Волонтерська та Холодногірська. Також було затримано 29-річну та 27-річного підозрюваних.
Під час досудового слідства працівниками Холодногірського відділу поліції було встановлено, що організатором викрадення виявилася 29-річна жінка, мешканка Харківської області. На злочин вона пішла через ревнощі до потерпілої, у якої раніше були стосунки з її співмешканцем. Жінка вмовила свого знайомого допомогти у скоєнні злочину. Вони здійснили свій намір та намагалися вивезти потерпілу за межі міста, але оперативно були затримані поліцією.
Зараз чоловіку та жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. Автівку вилучено та поміщено на штрафмайданчик. Досудове розслідування триває.