В Харькове задержали злоумышленников, которые похитили женщину
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 15 января. УНН. Полиция Харькова задержала злоумышленников, которые похитили человека. Причиной опасной ситуации, в которой оказалась 31-летняя женщина, стала ревность ее знакомой. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Харьковской области, сообщает УНН.
Вчера в 12:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от 31-летнего мужчины. Он заявил о том, что двое неизвестных нанесли его жене телесные повреждения, силой вытащили из квартиры, посадили в автомобиль синего цвета и скрылись в неизвестном направлении.
Принятыми мерами розыска патрульной полицией иномарка, в которой находилась 31-летняя потерпевшая, была остановлена на перекрестке улиц Волонтерская и Холодногорская. Также задержали 29-летнюю и 27-летнего подозреваемых.
Во время досудебного следствия работниками Холодногорского отдела полиции было установлено, что организатором похищения оказалась 29-летняя женщина, жительница Харьковской области. На преступление она пошла из-за ревности к потерпевшей, у которой ранее были отношения с ее сожителем. Женщина уговорила своего знакомого помочь в совершении преступления. Они осуществили свое намерение и пытались вывезти потерпевшую за пределы города, но оперативно были задержаны полицией.
Мужчине и женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку. Досудебное расследование продолжается.