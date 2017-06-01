У Харкові затримали чоловіка, який намагався спалити знайомого
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Харківські правоохоронці затримали чоловіка, який намагався заживо спалити свого знайомого. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Так, 29 травня 2017 року з Лісопарку до лікарні був доставлений 42-річний чоловік з черепно-мозковою травмою і опіками рук та ніг.
Поліції вдалось встановити, що потерпілий разом зі своїм знайомим розпивали спиртні напої на галявині у Лісопарку. Раптом між ними виник конфлікт і 35-річний чоловік вдарив потерпілого пляшкою по голові, після чого вже на непритомному чоловікові підпалив одяг.
Потерпілий зараз знаходиться у лікарні в тяжкому стані.
Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 8 років.
Правопорушника вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні злочину та затримано.
Як повідомляв УНН, черкаських поліцейських судитимуть за розбійний напад.