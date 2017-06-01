В Харькове задержали мужчину, который пытался сжечь знакомого
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Харьковские правоохранители задержали мужчину, который пытался заживо сжечь своего знакомого. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Так, 29 мая 2017 года с Лесопарке в больницу был доставлен 42-летний мужчина с черепно-мозговой травмой и ожогами рук и ног.
Полиции удалось установить, что потерпевший вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки на поляне в Лесопарке. Вдруг между ними возник конфликт и 35-летний мужчина ударил потерпевшего бутылкой по голове, после чего уже на мужчине, который был без сознания, поджег одежду.
Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 8 лет.
Правонарушитель вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления и его задержали.
Как сообщал УНН, черкасских полицейских будут судить за разбойное нападение.