У Харкові “замінували” житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Невідомий у неділю “замінував” житловий будинок по провулку Лізи Чайкіної у Харкові. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
Так, повідомляється, що правоохоронці оглянули 600 кв. метрів приміщень, 800 кв. метрів прилеглої території, евакуювали 180 осіб. Жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин виявлено не було.
Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомляв УНН, у Вінниці на поштові скриньки ТЦ “Мегамолл”, технічного, медичного, аграрного та державного педагогічного університетів надійшли повідомлення, що у приміщеннях закладені вибухові предмети.