В Харькове "заминировали" жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Неизвестный в воскресенье "заминировал" жилой дом по переулку Лизы Чайкиной в Харькове. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
Так, сообщается, что правоохранители осмотрели 600 кв. метров помещений, 800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 180 человек. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщал УНН, в Виннице на почтовые ящики ТЦ "Мегамолл", технического, медицинского, аграрного и государственного педагогического университетов поступили сообщения, что в помещениях заложены взрывные предметы.