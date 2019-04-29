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У Харкові "замінували" чотири готелі

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Поліція перевіряла інформацію про замінування чотирьох готелів у Харкові, яка в ході перевірки виявилася хибною. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

Жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин виявлено не було.

"Повідомлення про загрозу вибуху в готелях по вулицях Римарській, Сумській, Плеханівській та Примерівській надійшло до поліції 29 квітня близько 7:00", - йдеться в повідомленні.

На місця подій виїхали слідчо-оперативні групи підрозділів поліції, спеціалісти вибухотехнічного управління та кінологи.

Так, на території готелю, розташованого на вулиці Примерівській, правоохоронці оглянули 700 кв. метрів приміщення, 500 кв. метрів прилеглої території. Також евакуювали 23 особи.

У ході перевірки повідомлень у готелі на вулиці Римарська було оглянуто 100 кв. метрів прилеглої території.

У готелях по вулиці Сумській оглянуто 250 кв. метрів, по вулиці Плеханівській – 300 кв. метрів прилеглих територій. Евакуацію громадян у цих закладах не проводили.

Інформацію про події зареєстрували в Журналах єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв УНН, через "мінування" у Харкові евакуювали більше тисячі людей.

Посольство США в Києві попередило американських громадян, які перебувають в Україні, про "замінування" в Україні.

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