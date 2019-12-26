У Харкові з води витягли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Харкові з річки витягли тіло чоловіка. У загиблого виявлені різані рани. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Вчора, 25 грудня, з річки Оскіл, неподалік пляжу "Машзавод", витягли тіло харків’янина (чоловік 1968 року народження).
На тілі загиблого - різані рани рук, обличчя, голови.
Обставини смерті встановлюються в межах досудового розслідування розпочатого за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, у ставку на Полтавщині виявили труп.