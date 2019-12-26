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У Харкові з води витягли труп

У Харкові з води витягли труп

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Харкові з річки витягли тіло чоловіка. У загиблого виявлені різані рани. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Вчора, 25 грудня, з річки Оскіл, неподалік пляжу "Машзавод", витягли тіло харків’янина (чоловік 1968 року народження).

На тілі загиблого - різані рани рук, обличчя, голови.

Обставини смерті встановлюються в межах досудового розслідування розпочатого за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, у ставку на Полтавщині виявили труп.

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