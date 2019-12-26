В Харькове из воды вытащили труп
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Харькове из реки вытащили тело мужчины. У погибшего обнаружены резаные раны. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Вчера, 25 декабря, из реки Оскол, неподалеку пляжа "Машзавод", вытащили тело харьковчанина (мужчина 1968 года рождения).
На теле погибшего - резаные раны рук, лица, головы.
Обстоятельства смерти устанавливаются в рамках досудебного расследования начатого по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, в пруду в Полтавской области обнаружили труп.