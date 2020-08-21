У Харкові з автівки пенсіонера викрали 2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Харкові невідомі викрали з автомобіля пенсіонера сумку з великою сумою грошей. Про це УНН повідомили правоохронці.
У Харкові з автомобіля Kia Ceed, що належать місцевому жителю (пенсіонер, працював у системі МВС), викрали сумку з грошима на загальну суму близько двох мільйонів гривень.
Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом крадіжки.
Встановлюються усі обставини скоєння злочину.
Нагадаємо, в Одесі з автівки викрали 100 тисяч доларів.