В Харькове из автомобиля пенсионера похитили 2 млн грн

В Харькове из автомобиля Kia Ceed, который принадлежат местному жителю (пенсионер, работал в системе МВД), похитили сумку с деньгами на общую сумму около двух миллионов гривен.

На данный момент начато уголовное производство по факту кражи.

Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Напомним, в Одессе из машины похитили 100 тысяч долларов.