В Харькове из автомобиля пенсионера похитили 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Харькове неизвестные похитили из автомобиля пенсионера сумку с крупной суммой денег. Об этом сообщили УНН правоохранители.
В Харькове из автомобиля Kia Ceed, который принадлежат местному жителю (пенсионер, работал в системе МВД), похитили сумку с деньгами на общую сумму около двух миллионов гривен.
На данный момент начато уголовное производство по факту кражи.
Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.
Напомним, в Одессе из машины похитили 100 тысяч долларов.