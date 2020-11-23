У Харкові взяли під варту чоловіка, який зґвалтував неповнолітню

"У Харкові суд взяв під варту чоловіка, якого поліція викрила у зґвалтуванні неповнолітньої. Зловмисником виявився раніше судимий сусід 15-річної потерпілої. Після скоєння правопорушення він переховувався у селищі Великий Бурлук", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 20 листопада чоловіку заочно повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ.

"Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Краматорську зловмиснику, який видав себе за поліцейського та зґвалтував 13-літню дівчинку, повідомлено про підозру.