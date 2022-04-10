У Харкові врятували кота, який два тижні просидів під завалами

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Як зазначили, вчора, 9 квітня, рятувальники виїжджали на розбирання завалів у житлову п'ятиповерхівку в Індустріальному районі Харкова. Два тижні тому ворог завдав ракетного обстрілу по житловому масиву. Рятувальники, розбираючи завали у квартирі на четвертому поверсі, за диваном помітили кота.

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"Пухнастик був переляканий та повністю брудний. До того ж, кіт два тижні просидів у зачиненій зруйнованій оселі. Рятувальники дістали перелякану тваринку з-під завалу, та передали одній із мешканок будинку. Наразі кіт у безпеці, нагодований та чекає на своїх господарів", — ідеться у повідомленні.

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Відомого харківського кота Степана номінували на найпрестижнішу міжнародну премію блогерів та лідерів думок World Influencers and Bloggers Awards 2022.