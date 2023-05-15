У Харкові вперше поставили протез собаці, постраждалому внаслідок російського обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Харківські ветеринари зробили біоінтегрований протез кінцівки тер'єру, що постраждав внаслідок російських обстрілів, пише УНН з посиланням на головного лікаря Харківського ветеринарного госпіталю Віталія Клубаня в Instagram.
Деталі
Чорний тер'єр гуляв у саду, коли почався обстріл, як вказано, забороненими касетними снарядами. Господарі не кинули свого улюбленця і зуміли переправити через лінію фронту. У Салтівській ветеринарній клініці собаці зробили біоінтегроване протезування кінцівки, повідомив головний лікар Харківського ветеринарного госпіталю Віталій Клубань.
Цитата
“Хотів представити перше в Харкові біоінтегроване протезування кінцівки у собаки, та ще вагою 56 кг. Операція виконана на базі Салтівської ветеринарної клініки філіал легендарного “Харківського ветеринарного госпіталю”. Сподіваємося на швидке одужання нашого пацієнта. Подяка власникам, що не кинули свого улюбленця в такі тяжкі часи. Розробка імпланту 3D metal tech!” – написав Клубань в Instagram.
Лікар опублікував відео пса, який вже бігає на своїй новій лапі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ветеринар дав поради, як захистити домашніх улюбленців в сезон кліщів