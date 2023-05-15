В Харькове впервые поставили протез собаке, пострадавшей в результате российского обстрела

Детали

Черный терьер гулял в саду, когда, как указано, начался обстрел запрещенными кассетными снарядами. Хозяева не бросили своего любимца и сумели переправить через линию фронта. В Салтовской ветеринарной клинике собаке сделали биоинтегрированное протезирование конечности, сообщил главный врач Харьковского ветеринарного госпиталя Виталий Клубань.

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“Хотел представить первое в Харькове биоинтегрированное протезирование конечности у собаки, да еще весом 56 кг. Операция выполнена на базе Салтовской ветеринарной клиники филиал легендарного “Харьковского ветеринарного госпиталя”. Надеемся на скорейшее выздоровление нашего пациента. Благодарность владельцам, что не бросили своего любимца в такие тяжелые времена. Разработка импланта 3D metal tech!” – сообщил Клубань в Instagram.

Врач опубликовал видео пса, который уже бегает на своей новой лапе.

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