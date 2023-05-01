Ветеринар дал советы, как защитить домашних любимцев в сезон клещей

ukru
08:24 • 15201 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 48202 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 107443 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 78780 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 119593 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 117315 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107647 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102156 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113076 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132990 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 54190 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 83610 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 105602 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 28391 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 42352 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 182010 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 212591 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 152884 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 159196 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 195471 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 93166 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107999 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 124570 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159932 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166550 просмотра
Актуальное
Ветеринар дал советы, как защитить домашних любимцев в сезон клещей

Ветеринар дал советы, как защитить домашних любимцев в сезон клещей

Киев • УНН

 • 1439381 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. С приходом тепла в Украине растет опасность со стороны клещей для домашних любимцев. Ветеринарный врач Эдуард Котляров рассказал журналисту УНН, как уберечь животных и, что делать в случае укуса клещом.

Цитата

“Для того, чтобы уберечь животных нужно проводить профилактическую обработку, но важно отметить, что профилактические обработки должны проводиться весь год, не в зависимости от сезона клещей, ведь они есть и не в сезон”, — рассказал Котляров.

По его словам, есть профилактические обработки в разных формах: таблетки, капли, ошейники, спреи.

“Желательно использовать две разные формы, например, комбинировать капли с ошейником, или спрей с таблетками. Также нужно придерживаться сроков, которые указаны на препаратах”, — сказал Котляров.

Кроме того, ветеринарный врач отметил, что в случае укуса собаки или кота нужно обратиться в клинику.

“Когда клещ укусил лучшим вариантом будет обратиться в клинику для того, чтобы его удалили, если самостоятельно нет навыка это делать. И чтобы врач собрал информацию о том чем и когда было обработано животное, провел осмотр и понял есть ли риски того, что животное может чем-то заболеть”, — отметил Котляров.

Котляров также объяснил чем опасен укус клещей для домашних любимцев.

“Самая "популярная" болезнь у нас — это бабезиоз (piroplasmosis). Это простейшие паразиты, которые передаются со слюной клеща в кровь, а затем паразитируют в эритроцитах крови собаки. В большинстве случаев при отсутствии лечения — это приводит к летальному исходу”, — рассказал Котляров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опасность, о которой не стоит забывать: Голубовская дала советы, как защитить себя в сезон клещей

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЛайфхак

Обратиться по вопросам размещения рекламы