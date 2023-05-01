Ветеринар дал советы, как защитить домашних любимцев в сезон клещей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. С приходом тепла в Украине растет опасность со стороны клещей для домашних любимцев. Ветеринарный врач Эдуард Котляров рассказал журналисту УНН, как уберечь животных и, что делать в случае укуса клещом.
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“Для того, чтобы уберечь животных нужно проводить профилактическую обработку, но важно отметить, что профилактические обработки должны проводиться весь год, не в зависимости от сезона клещей, ведь они есть и не в сезон”, — рассказал Котляров.
По его словам, есть профилактические обработки в разных формах: таблетки, капли, ошейники, спреи.
“Желательно использовать две разные формы, например, комбинировать капли с ошейником, или спрей с таблетками. Также нужно придерживаться сроков, которые указаны на препаратах”, — сказал Котляров.
Кроме того, ветеринарный врач отметил, что в случае укуса собаки или кота нужно обратиться в клинику.
“Когда клещ укусил лучшим вариантом будет обратиться в клинику для того, чтобы его удалили, если самостоятельно нет навыка это делать. И чтобы врач собрал информацию о том чем и когда было обработано животное, провел осмотр и понял есть ли риски того, что животное может чем-то заболеть”, — отметил Котляров.
Котляров также объяснил чем опасен укус клещей для домашних любимцев.
“Самая "популярная" болезнь у нас — это бабезиоз (piroplasmosis). Это простейшие паразиты, которые передаются со слюной клеща в кровь, а затем паразитируют в эритроцитах крови собаки. В большинстве случаев при отсутствии лечения — это приводит к летальному исходу”, — рассказал Котляров.
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