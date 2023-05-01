Ветеринар дав поради, як захистити домашніх улюбленців в сезон кліщів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. З приходом тепла в Україні зростає небезпека з боку кліщів для домашніх улюбленців. Ветеринарний лікар Едуард Котляров розповів журналісту УНН, як уберегти тварин та, що робити у разі укусу кліщем.
Цитата
“Для того, щоб уберегти тварин потрібно проводити профілактичну обробку, але важливо зазначити, що профілактичні обробки мають проводитися весь рік, не в залежності від сезону кліщів, адже вони є і не в сезон”, — розповів Котляров.
За його словами, є профілактичні обробки в різних формах: таблетки, краплі, нашийники, спреї.
“Бажано використовувати дві різні форми, наприклад, комбінувати краплі з нашийником, або спрей з таблетками. Також потрібно дотримуватися термінів, які вказані на препаратах”, — сказав Котляров.
Окрім того, ветеринарний лікар зазначив, що у разі укусу собаки чи кота потрібно звернутися в клініку.
“Коли кліщ вкусив найкращим варіантом буде звернутися в клініку для того, щоб його видалили, якщо самостійно немає навички це робити. І щоб лікар зібрав інформацію про те чим й коли була оброблена тварина, провів огляд й зрозумів чи є ризики того, що тварина може чимось захворіти”, — зазначив Котляров.
Котляров також пояснив чим небезпечний укус кліщів для домашніх улюбленців.
“Найпопулярніша” хвороба у нас — це бабезіоз (piroplasmosis). Це найпростіші паразити, які передаються зі слиною кліща у кров, а потім паразитують в еритроцитах крові собаки. У більшості випадків за відсутності лікування — це призводить до летального результату", — розповів Котляров.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Небезпека, про яку не варто забувати: Голубовська дала поради, як захистити себе в сезон кліщів