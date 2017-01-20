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У Харкові відмовилися перейменовувати проспект Героїв Сталінграда

У Харкові відмовилися перейменовувати проспект Героїв Сталінграда

Київ • УНН

 • 21520 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Для перейменування проспекту Героїв Сталінграда в Харкові за законом про декомунізацію немає підстав. Про це йдеться в оприлюдненій відповіді на петицію до харківської влади, на яку відповів мер Харкова Геннадій Кернес, передає УНН.

"Для перейменування проспекту Героїв Сталінграда в місті Харкові підстави відсутні", - йдеться у відповіді.

Як зазначається, питанням займалася робоча група.

"Згідно із пп. є п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" до символіки комуністичного тоталітарного режиму не віднесені назви топонімів, пов’язані з опором та вигнанням нацистських окупантів з України.Крім того, Сталінград – найменування м. Волгоград у 1925-1961 рр., Сталінградська битва – власне ім’я, найменування події, похідне від найменування міста. Виходячи з цього, згаданою вище робочою групою було визначено, що назва проспекту Героїв Сталінграда під дію зазначеного закону не підпадає", - сказано у відповіді.

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