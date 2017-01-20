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В Харькове отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда

В Харькове отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда

Киев • УНН

 • 21520 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Для переименования проспекта Героев Сталинграда в Харькове по закону о декоммунизации нет оснований. Об этом говорится в обнародованном ответе на петицию к харьковской власти, на которую ответил мэр Харькова Геннадий Кернес, передает УНН.

"Для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют", - говорится в ответе.

Как отмечается, вопросом занималась рабочая группа.

"Согласно п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики "к символике коммунистического тоталитарного режима не отнесены названия топонимов, связанные с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины. Кроме того, Сталинград - название г. Волгоград в 1925-1961 гг., Сталинградская битва - имя собственное, название события, производное от названия города. Исходя из этого, упомянутой выше рабочей группой было определено, что название проспекта Героев Сталинграда под действие указанного закона не подпадает", - говорится в ответе.

Украинские Национальные Новости

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