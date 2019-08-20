У Харкові в заказнику виявили труп
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Харкові на території місцевого заказника виявили труп жінки. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На території Григорівського бору виявили труп невстановленої жінки. На вигляд покійній 35-40 років. На тілі жінки синці та садна.
Тіло направлене на судово-медичну експертизу для встановлення причин та обставин смерті.
Встановлюється особа загиблої.
Кримінальне провадження відкрите за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, у квартирі на Одещині два трупи пролежали більше ніж тиждень.