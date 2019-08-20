В Харькове в заказнике обнаружили труп
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Харькове на территории местного заказника обнаружили труп женщины. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
На территории Григорьевского бора обнаружили труп неустановленной женщины. На вид покойной 35-40 лет. На теле женщины синяки и ссадины.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин и обстоятельств смерти.
Устанавливается личность погибшей.
Уголовное производство открыто по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, в квартире в Одесской области два трупа пролежали больше недели.