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У Харкові троє чоловіків стріляли з балкону багатоповерхівки

У Харкові троє чоловіків стріляли з балкону багатоповерхівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. У Харкові троє чоловіків відкрили стрільбу з автоматичної зброї з балкону багатоповерхового будинку на Олексіївському житловому масиві. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила речниця патрульної поліції Харкова Карина Курбанова, передає УНН.

"Близько першої години ночі екіпаж патрульної поліції отримав виклик про те, що невідомі ведуть автоматичну стрільбу з балкону багатоповерхівки. Подія сталася по вулиці Цілиноградській, 48в. Патрульні оперативно віадрегували на виклик і, коли прибули на виклик, то з'ясували, що дійсно велася стрільба, проте виявити зброї на місці не вдалося. Були виявлені лише гільзи. Ймовірно калібру 5,45. Це встановлюватиме експертиза. На балконі будинку перебували троє чоловіків. Їх затримали. Під час опитування вони поводилися агресивно, намагалися накинутися на поліцейських", - зазначила вона.

За словами речниці, потерпілих і жертв внаслідок стрільби немає. Правоохоронці наразі з'ясовують мотиви стрільби. Також виясняється, чи були затримані стрільцями.

Як повідомляв УНН, військовослужбовець стріляв з автомата Калашникова у власній оселі на Донеччині.

Українські Національні Новини

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