В Харькове трое мужчин стреляли с балкона многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Харькове трое мужчин открыли стрельбу из автоматического оружия с балкона многоэтажного дома на Алексеевском жилмассиве. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Харькова Карина Курбанова, передает УНН.
"Около часа ночи экипаж патрульной полиции получил вызов о том, что неизвестные ведут автоматическую стрельбу с балкона многоэтажки. ЧП произошло на улице Целиноградской, 48в. Патрульные оперативно отреагировали на вызов и, когда прибыли на вызов, то выяснили, что действительно велась стрельба, однако обнаружить оружия на месте не удалось. Были обнаружены только гильзы. Вероятно калибра 5,45. Это будет устанавливать экспертиза. на балконе дома находились трое мужчин. Их задержали. В ходе опроса они вели себя агрессивно, пытались наброситься на полицейских", - отметила она.
По словам пресс-секретаря, пострадавших и жертв в результате стрельбы нет. Правоохранители выясняют мотивы стрельбы. Также выясняется, были задержаны стрелки.
Как сообщал УНН, военнослужащий стрелял из автомата Калашникова в собственном доме в Донецкой области.