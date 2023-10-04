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У Харкові та на Житомирщині затримали трьох агентів гру рф - СБУ

У Харкові та на Житомирщині затримали трьох агентів гру рф - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу зс рф, яка діяла у Харківській та Житомирській областях. Затримано трьох агентів російської воєнної розвідки, серед яких – громадянин росії, повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Цитата

"СБУ затримала трьох агентів російського гру, які працювали на ворога у Харкові та на Житомирщині", - вказали у СБУ.

"За вказівкою окупантів їхні поплічники збирали інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території обох регіонів. Також вони приховано відслідковували дані про повітряні атаки рф на місцеві об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляли до гру "звіти" про можливі прильоти", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Усю інформацію агенти, як зазначається, передавали резиденту ворожої групи, який перебував у бєлгороді. Ним виявився позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського гру. Далі отримані дані він передавав кадровому співробітнику воєнної розвідки рф

Зазначається, що розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та здійснення прицільних ударів по українських об’єктах.

Контррозвідники СБУ встановили місця перебування російських агентів і затримали їх у власних помешканнях. За даними слідства, затримані виявилисьмісцеві жителі, яких російська воєнна розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Наразі вони під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині СБУ викрила колаборантку, яка працювала на рф під час окупації 

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