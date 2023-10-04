В Харькове и Житомирской области задержали трех агентов гру рф - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть главного управления генштаба ВС РФ, которая действовала в Харьковской и Житомирской областях. Задержаны три агента российской военной разведки, среди которых – гражданин россии, сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
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"СБУ задержала трех агентов российского гру, которые работали на врага в Харькове и Житомирской области", - указали в СБУ.
"По указанию оккупантов их приспешники собирали информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны на территории обоих регионов. Также они скрыто отслеживали данные о воздушных атаках рф на местные объекты критической и социальной инфраструктуры, а затем направляли в группу "отчеты" о возможных прилетах", - говорится в сообщении.
Детали
Всю информацию агенты, как отмечается, передавали резиденту вражеской группы, который находился в белгороде. Им оказался внештатный представитель 74-го разведывательного центра российского гру. Далее полученные данные он передавал кадровому сотруднику военной разведки рф.
Отмечается, что развединформация нужна была оккупантам для подготовки и осуществления прицельных ударов по украинским объектам.
Контрразведчики СБУ установили места пребывания российских агентов и задержали их в собственных квартирах. По данным следствия, задержанные оказались местные жители, которых российская военная разведка завербовала еще до начала полномасштабного вторжения рф.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.
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