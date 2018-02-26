У Харкові судитимуть власника атракціону через недбалість якого загинула неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Харкові до суду направлено обвинувальний акт щодо підприємця, через недбалість якого загинула 17-річна дівчина-оператор атракціону. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.
“Прокуратура Харківської області направила до Московського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно підприємця, який допустив загибель 17-річної дівчини-оператора батуту, за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт на виробництві з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією начальника відділу прокуратури області Максима Блохіна, під час досудового розслідування вдалося зібрати беззаперечні докази грубого порушення вимог трудового законодавства 30-річним підприємцем, який взяв на роботу неповнолітню харків’янку працювати оператором батутного комплексу з несправним електродвигуном.
“Встановлено, що приєднаний до батуту електродвигун знаходився у критичному стані і не відповідав нормам безпеки, а тому його не можна було запускати в роботу”, — сказав Блохін.
Більше того, у підприємця не було відповідних дозволів на підключення двигуна до електромережі.
Крім того, роботодавець не оформив належним чином трудові відносини з неповнолітньою. Обмежився лише усною домовленістю з дівчиною.
Нагадаємо, трагедія трапилася 30 липня 2017 року у Московському районі Харкова на вул. Бучми. Неповнолітня дівчина, яка обслуговувала дитячий надувний батут, після контакту з електродвигуном померла на місці.
Як повідомляв УНН, поліція Черкащини відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі дитини у Національному дендрологічному парку “Софіївка”.
Установлено, що службові особи Національного дендрологічного парку “Софіївка”, неналежно виконуючи свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, не вжили заходів щодо повного демонтажу атракціону “Канатна дорога”, що призвело до нещасного випадку, унаслідок якого загинула малолітня дитина.