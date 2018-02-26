В Харькове будут судить владельца аттракциона из-за халатности которого погибла несовершеннолетняя

"Прокуратура Харьковской области направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении предпринимателя, который допустил гибель 17-летней девушки-оператора батута, по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ на производстве с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, во время досудебного расследования удалось собрать неопровержимые доказательства грубого нарушения требований трудового законодательства 30-летним предпринимателем, который взял на работу несовершеннолетнюю харьковчанку работать оператором батутного комплекса с неисправным электродвигателем.

"Установлено, что присоединенный к батуту электродвигатель находился в критическом состоянии и не соответствовал нормам безопасности, а потому его нельзя было запускать в работу", - сказал Блохин.

Более того, у предпринимателя не было соответствующих разрешений на подключение двигателя к электросети.

Кроме того, работодатель не оформил должным образом трудовые отношения с несовершеннолетней. Ограничился лишь устной договоренностью с девушкой.

Напомним, трагедия случилась 30 июля 2017 в Московском районе Харькова на ул.Бучмы. Несовершеннолетняя девушка, которая обслуживала детский надувной батут, после контакта с электродвигателем скончалась на месте.

Как сообщал УНН, полиция Черкасской областиоткрыла уголовное производство по факту гибели ребенка в Национальный дендрологическом парке "Софиевка".

Установлено, что должностные лица Национального дендрологического парка "Софиевка", ненадлежаще исполняли свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, не приняли меры по полному демонтажу аттракциона "Канатная дорога", что привело к несчастному случаю, в результате которого погиб малолетний ребенок.