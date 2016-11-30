У Харкові судитимуть шахраїв, які привласнювали квартири пенсіонерів

Жінці-нотаріусу та ще чотирьом учасникам злочинної групи оголошено підозру за фактом шахрайства у великих та особливо великих розмірах і підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники підшукували літніх самотніх людей і після їх смерті за підробленими документами переоформляли на себе їх житло. Нотаріус підробляла нотаріальні документи, зокрема, заповіти та договори купівлі-продажу, від імені померлих осіб.

Наразі встановлено 5 епізодів шахрайства. Максимальна санкція статей передбачає 12 років позбавлення волі.