У Харкові судитимуть шахраїв, які привласнювали квартири пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Прокуратура направила до Московського районного суду Харкова справу щодо учасників злочинної групи, які привласнювали квартири самотніх пенсіонерів. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Жінці-нотаріусу та ще чотирьом учасникам злочинної групи оголошено підозру за фактом шахрайства у великих та особливо великих розмірах і підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники підшукували літніх самотніх людей і після їх смерті за підробленими документами переоформляли на себе їх житло. Нотаріус підробляла нотаріальні документи, зокрема, заповіти та договори купівлі-продажу, від імені померлих осіб.
Наразі встановлено 5 епізодів шахрайства. Максимальна санкція статей передбачає 12 років позбавлення волі.