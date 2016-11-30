В Харькове будут судить мошенников, которые присваивали квартиры пенсионеров

Женщине-нотариусу и еще четырем участникам преступной группы объявлено подозрение по факту мошенничества в крупных и особо крупных размерах и подделки официальных документов (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники подыскивали пожилых одиноких людей и после их смерти по поддельным документам переоформляли на себя их жилье. Нотариус подделывала нотариальные документы, в частности, завещания и договора купли-продажи от имени умерших.

Установлено 5 эпизодов мошенничества. Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы.