У Харкові судитимуть двох посадовців через смерть підлітка на футбольному полі

"…до суду скеровано обвинувальний акт стосовно депутата Харківської міської ради VII скликання, який є директором комунального підприємства, за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) та стосовно начальниці дільниці комунального підприємства — за ч. 1 ст. 119, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 275 КК України (вбивство неповнолітнього через необережність, підбурювання іншого співучасника до порушення під час будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації споруд, особою, яка зобов’язана дотримуватись таких правил)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру депутату Харківської міської ради VII скликання, який є директором комунального підприємства, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Ще одній фігурантці, начальниці дільниці комунального підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 119, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 275 КК України (вбивство неповнолітнього через необережність, підбурювання іншого співучасника до порушення під час будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації споруд, особою, яка зобов’язана дотримуватись таких правил).

Обвинуваченій загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Окрім того, у грудні 2019 року до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора товариства, яке виступало виконавцем будівельних робіт, за ч. 2 ст. 275 КК України (порушення правил, що стосуються безпечної експлуатації споруд, що спричинило загибель підлітка), який направлено до Комінтернівського районного суду міста Харкова для розгляду по суті.

Нагадаємо, у Харкові під час гри у футбол на підлітка впала металева конструкція футбольних воріт. В результаті підліток загинув.