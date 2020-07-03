В Харькове будут судить двух чиновников из-за смерти подростка на футбольном поле
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Харькове будут судить депутата Харьковского городского совета VII созыва, который является директором коммунального предприятия и начальницу участка коммунального предприятия из-за гибели подростка на футбольном поле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"... в суд направлено обвинительное заключение в отношении депутата Харьковского городского совета VII созыва, который является директором коммунального предприятия, по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) и относительно начальницы участка коммунального предприятия - по ч. 1 ст. 119, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 275 УК Украины (убийство несовершеннолетнего по неосторожности, подстрекательство другого соучастника к нарушению при строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации сооружений, лицом, обязанным соблюдать следующие правила)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в указанном уголовном производстве было сообщено о подозрении депутату Харьковского городского совета VII созыва, который является директором коммунального предприятия, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.
Еще одной фигурантке, начальнице участка коммунального предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 275 УК Украины (убийство несовершеннолетнего по неосторожности, подстрекательство другого соучастника к нарушению при строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации сооружений, лицом, обязанным соблюдать следующие правила).
Обвиняемой грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Кроме того, в декабре 2019 года в суд направлено обвинительное заключение в отношении директора общества, которое выступало исполнителем строительных работ, по ч. 2 ст. 275 УК Украины (нарушение правил, касающихся безопасной эксплуатации сооружений, повлекшее гибель подростка), которое направлено в Коминтерновский районный суд города Харькова для рассмотрения по существу.
Напомним, в Харькове во время игры в футбол на подростка упала металлическая конструкция футбольных ворот. В результате подросток погиб.