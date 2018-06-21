У Харкові судитимуть 73-річного пенсіонера через єврономери
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Пенсіонер звинувачується у підробці відміток консульського обліку для ввезення авто на єврономерах. Обвинувальний вирок щодо нього направлений до Московського районного суду м. Харкова. Про це повідомила Харківська місцева прокуратура №4, передає УНН.
“Слідчі встановили, що 73-річний пенсіонер ставив підроблені штампи консульських відділів України та Республіки Польща у закордонні паспорти громадян України, аби ті, як „нерезиденти країни“, ввозили автівки іноземної реєстрації, минаючи митний збір”, — повідомив прокуратури № 4 Володимир Купріянов.
У харківській прокуратурі нагадали, що схему незаконного поставлення на консульський облік автомобільних засобів викрили восени 2017 року.
“Свої послуги українець пропонував через інтернет-оголошення. За тисячу доларів він обіцяв клієнтам офіційно поставити їх на консульський облік Республіки Польща та внести до закордонних паспортів відповідні відмітки. Ці штампи давали б змогу не тільки ввозити в Україну автомобілі без розмитнення та реєстрації, а й вивозити їх за територію лише раз на рік та безперешкодно повертатися назад”, — відзначив Купріянов.
У зловмисника під час затримання вилучили паспорт клієнта з “липовими” відмітками у ньому, гроші за послугу та печатки, які насправді не мали жодного відношення до офіційних структур інших держав.
Кримінальне провадження відкрито за статтею 190 та 358 КК України (підробка документів і шахрайство). Максимальна санкція статей передбачає позбавлення волі на 8 років.
Нагадаємо, на Донеччині шахрайка ошукала пенсіонера на 40 тис. гривень, увівший його в оману розповідями про "грошову реформу у ЄС".