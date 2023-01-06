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У Харкові суд повернув під варту обвинувачену в коригуванні вогню по інфраструктурі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Харківський апеляційний суд взяв під варту без визначення розміру застави обвинувачену у коригуванні вогню по критичній інфраструктурі та передачі спецслужбам росії координат дислокації ЗСУ. Про це повідомив журналісту УНН спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

У Харкові суд повернув під варту обвинувачену в коригуванні вогню по інфраструктурі

Цитата

«Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Харківської обласної прокуратури та взяв під варту без визначення розміру застави 29-річну жінку, яка обвинувачується у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення та розміщення ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України)», - повідомив Чубенко.

За його словами, прокурори у суді зазначили, що обвинувачена може залишити підконтрольну Україні територію, використовуючи сталі зв’язки з особами, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, з метою переховування від правосуддя та уникнення кримінальної відповідальності.

Чубенко нагадав, що ухвалою Дзержинського районного суду Харкова від 22 грудня 2022 року задоволено клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно обвинуваченої.

«Одночасно судом було визначено заставу в сумі 496 200 грн. Проте обласною прокуратурою було подано апеляційну скаргу на вказану ухвалу», - сказав Чубенко.

Чубенко також додав, що з зали суду обвинувачена буде доправлена в слідчий ізолятор.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Харкові обвинувачена у коригуванні вогню по критичній інфраструктурі та передачі спецслужбам росії координат дислокації ЗСУ, вийшла із СІЗО під заставу у понад 496 тис. грн.

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