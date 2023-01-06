В Харькове суд вернул под стражу обвиняемую в корректировке огня по инфраструктуре

Цитата

«Суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуроров Харьковской областной прокуратуры и взял под стражу без определения размера залога 29-летнюю женщину, обвиняемую в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст.114-2 УК Украины», - сообщил Чубенко.

По его словам, прокуроры в суде отметили, что обвиняемая может оставить подконтрольную Украине территорию, используя стабильные связи с лицами, находящимися на временно оккупированных территориях, с целью укрывательства от правосудия и избегания уголовной ответственности.

Чубенко напомнил, что постановлением Дзержинского районного суда Харькова от 22 декабря 2022 года удовлетворено ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемой.

«Одновременно судом был определен залог в сумме 496 200 грн. Однако областной прокуратурой была подана апелляционная жалоба на указанное постановление», - сказал Чубенко.

Чубенко также добавил, что из зала суда обвиняемая будет доставлена в следственный изолятор.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Харькове обвиненная в корректировке огня по критической инфраструктуре и передаче спецслужбам россии координат дислокации ВСУ, вышла из СИЗО под залог более чем в 496 тыс. грн.