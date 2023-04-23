У Харкові стався вибух на АЗС, поліція розслідує диверсію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Поліція проводить перевірку за фактом вибуху на АЗС у Новобаварському районі Харкова. Розслідує диверсію. Про це повідомляє поліція Харківської області, передає УНН.
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«22 квітня близько 22:20 до відділу поліції надійшло повідомлення про пожежу на одній з АЗС, розташованій в Новобаварському районі міста Харкова. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.
Окрім того, поліція встановлює особу, причетну до скоєння злочину.
Доповнення
На Одещині стався вибух в одному з гаражів гаражного кооперативу, є поранений.