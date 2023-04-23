В Харькове произошел взрыв на АЗС, полиция расследует диверсию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Полиция проводит проверку по факту взрыва на АЗС в Новобаварском районе Харькова. Расследует диверсию. Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает УНН.
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«22 апреля около 22:20 в отдел полиции поступило сообщение о пожаре на одной из АЗС, расположенной в Новобаварском районе города Харькова. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, полиция устанавливает лицо, причастное к совершению преступления.
Дополнение
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